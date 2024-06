In Dillingen Legenden kicken für den guten Zweck

Es ist das wohl elektrisierendste Spiel im deutschen Fußball: Borussia Dortmund gegen Schalke 04, das Revierderby. Mehr Lokalduell geht nicht. An diesem Samstag treffen beide Vereine wohl wieder aufeinander– in Dillingen. Auf dem Platz stehen dann allerdings (natürlich) nicht die Profis, sondern Ex-Profis. Die Traditionsmannschaften beider Clubs treten bei einem Turnier für den guten Zweck an.