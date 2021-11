Für den guten Zweck : Vorverkauf gestartet: Lions Club Dillingen präsentiert seinen neuen Adventskalender

Dillingen Bereits zum vierten Mal verkauft der Lions Club Dillingen seinen besonderen Adventskalender. Was sich neben Schokolade noch hinter den Türchen befindet und wo es die Kalender überall gibt:

Auch in diesem Jahr bringt der Dillinger Lions-Club wieder seinen bekannten Adventskalender heraus, mit dessen Verkauf Gelder für den guten Zweck gesammelt werden. So soll über den Erlös ein Teil der Kosten für die Weihnachtspakete gedeckt werden, die auf der in diesem Jahr wieder stattfindenden Weihnachtsfeier der Begegnung am 1. Advent unter Bedürftigen verteilt werden.