Französisches Café in Dillingen : Französische Leckereien direkt in Dillingen — Bei „French Baguette“ gibt es Brioche, Croissants und vieles mehr

Im French Baguette bei Max Haus in Dillingen bekommen die Kunden nicht nur französische Backwaren, sondern das kleine Café bietet auch individuell belegte Sandwiches. Foto: Tina Leistenschneider

Dillingen In der Hüttenwerkstraße in Dillingen gibt es das „French Baguette“. Dort bekommen Kunden aber nicht nur französische Backwaren, sondern noch vieles mehr.

Wer das „French Baguette“ in der Hüttenwerkstraße in Dillingen betritt, steht in einer kleinen, aber feinen französischen Bäckerei. Freundlich grüßt Inhaber Max Haus die Kundinnen und Kunden, von denen er viele schon lange kennt.

Klassische Französische Backwaren und Sandwiches im „French Baguette“ in Dillingen

Im Regal hinter ihm stehen mehrere Baguettes in Körben, auf einer Etagere stapeln sich Croissants. Seit vier Jahren bietet das Geschäft die Bandbreite der französischen Backwaren an, wie Haus erzählt. „Wir haben klassische Baguettes, aber auch Eclairs, verschiedene Törtchen und Brioche“, fängt der 34-Jährige an aufzuzählen. „Zu unseren Highlights zählen die Butter-, Schoko- und Marzipancroissants und die sogenannten Krawatten.“ Dabei handelt es sich um einen Plunderteig mit Schokolade, Pudding, Honig und Zuckerguss.

Darüber hinaus ist das Café bei Kunden für seine belegten Sandwiches bekannt. Ob ein frisches Baguette mit Fleischkäse, Räucherlachs, Frikadelle oder Käse: „Die Kunden können aus elf Varianten wählen.“ Dazu zählen auch Sandwiches mit Roastbeef oder Pute. Wer will, kann sich diese mit Salat, Gurken, Tomate und Ei belegen lassen. „Die Kunden können sich ihre Sandwiches so zusammenstellen, wie sie möchten“, sagt Haus.

Besitzer kommt aus der Gastronomie

Das scheint anzukommen: Immer wieder kommen Leute in das kleine Café und nehmen Platz oder holen sich die belegten Brote mit auf die Hand. Mit der Lage am Gleisdreieck ist Haus zufrieden: „Die Ecke ist ganz schön und wir liegen direkt neben der Hütte.“ Bei vielen Kunden weiß der 34-jährige Dillinger, was sie am liebsten essen. „Ich kann mir die Geburtstage meiner Eltern nicht merken, aber dafür das, was manche immer bestellen“, sagt Haus und lacht. Max Haus kommt aus der Gastronomie. „Meinem Vater gehört das L’Auberge in Dillingen. Das Restaurant ist seit 50 Jahren in der Hand der Familie“, erzählt Haus. „Daher hatte ich gar keine andere Wahl, als auch etwas in der Gastronomie zu machen.“

Aber er hat auch keine andere gewollt: „Mir gefällt der Kontakt mit den Menschen. Wir sind hier viel am Lachen, aber nehmen uns auch Zeit für ernste Themen. Dafür sind wir da.“

Traditionsbäckerei aus Bouzonville beliefert Dillinger Laden

Was ihn besonders freut: „Ich habe Kunden, die bei meinem Vater die Kommunion gefeiert haben und jetzt bei mir ihren Abschied in die Rente feiern.“ Dabei backt Haus die Baguettes und Co. nicht selbst, sondern lässt sie sich von einer Traditionsbäckerei aus Bouzonville liefern, wie er erzählt. Diese hatte zeitweise in Dillingen mal einen eigenen Stand gehabt; dadurch sei die Idee entstanden, seine Backwaren in einem kleinen Geschäft täglich anzubieten, erzählt Haus, der den Betrieb gut kennt. „Die backen noch so wie früher und lassen den Teig noch gären“, sagt Haus. Dadurch werde das Brot bekömmlicher.

Neben den Sandwiches plant der Inhaber des „French Baguette“, im Sommer Flammkuchen anzubieten. Auch Quiche Lorraine soll es dann geben. Zudem können für Feste Canapés bestellt werden.