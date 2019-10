Verein Pro Dillingen : „Freiraum“ für viele neue Ideen in Dillingen

„Freiraum“ für viele neue Ideen in Dillingen

Joachim Johannes (Zweiter von links) freute sich über den regen Zuspruch anlässlich der offiziellen Eröffnung von „Freiraum“ in Dillingen. Foto: Carolin Merkel. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Dillingen Beim Verein Pro Dillingen dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Nun wurden die Vereinsräumlichkeiten mit einem Festakt eröffnet.

Die alten Holzstühle haben einen neuen Anstrich, die quadratischen Tische erinnern an alte Büromöbel und selbst die Zutaten für die Schnittchen auf dem kleinen Buffet wurden ursprünglich für eine andere Gelegenheit gekauft: Nachhaltigkeit – wovon viele und gerne sprechen – am Sonntag lebten die Mitglieder des Vereins Pro Dillingen diesen Gedanken den ersten offiziellen Gästen in den Räumlichkeiten des Vereins vor.