Dillingen erklärt Corona-Betrieb : Das Freibad in Dillingen schließt, nun öffnet das Hallenbad

Ende der Freibad-Saison in Dillingen, nun geht es im Hallenbad corona-gerecht weiter. Foto: ajk

Dillingen Nun öffnet das Hallenbad Dillingen unter Corona-Bedingungen: So funktioniert es an der Kasse, in der Umkleide und im Becken.

Nach einer „trotz Corona-Einschränkungen erfolgreichen Freibadsaison“ öffnet das Hallenbad Dillingen am Montag, 21. September, unter den entsprechenden hygienerechtlichen Auflagen, teilt die Stadt Dillingen mit.

Grundsätzlich gilt es im Hallenbad, in den Räumen und in den Schwimmbecken, den Mindestabstand von 1,50 Metern sowie die allgemeinen Hygienevorschriften einzuhalten. Beim Betreten und Verlassen des Bades und in den Sanitärbereichen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Alle Eintrittskarten – Einzel- und Zwölferkarten, Jahres- und Kombikarten – sind an der Kasse des Bades erhältlich. Die notwendige Erfassung der Kontaktdaten von Besuchern erfolgt bei Einzelkarten auf einem Fragebogen, bei Dauerkarten digital beim Erwerb. Da das Hallenbad coronabedingt von März bis Juni geschlossen war, erhalten Inhaber gültiger Kombikarten sowie gültiger Jahreskarten für das Hallenbad nun beim Erwerb einer neuen Kombi- oder Jahreskarte einen Nachlass von 25 Prozent.

Um auch im Umkleidebereich die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten, können lediglich Einzelumkleiden genutzt werden, die Sammelumkleiden bleiben zu. Für den Schwimmbetrieb sind maximal 40 Besucher zugelassen: 10 im Nichtschwimmerbecken, 30 im Schwimmerbecken. Im Schwimmerbecken wird eine Einbahnregelung eingerichtet, die sich im Freibad bewährt hat. Der Sprungturm wird außer Betrieb genommen, das Einmeter-Sprungbrett ist je nach Betrieb zeitweise nutzbar, die Kinderrutsche im Nichtschwimmerbecken bleibt in Betrieb.