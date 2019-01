später lesen Berg zur Niedtalbahn Auch Berg will Reaktivierung der Niedtalstrecke erreichen Teilen

„Saarland setzt sich für Niedtalstrecke ein“ berichtete die SZ am Donnerstag. Dillingens Bürgermeister Franz-Josef Berg begrüßt die beschriebene gemeinsame Forderung des Landtags-Vizepräsidenten Günter Heinrich, des Präsidenten des Départements Moselle, Patrick Weiten und des Präsidenten der Region Grand Est, Jean Rotter, an das französische Verkehrsministerium und an die französische Bahngesellschaft SNCF, die länderübergreifende Bahnstrecke zu reaktivieren.