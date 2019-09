Ausstellung : Besondere Augenblicke eingefangen

Pachten Der Fotoclub 78 Saar zeigt bis Oktober seine besten Werke im Museum Pachten.

Eine ganz wichtige Fähigkeit der Fotografen sei es, „den richtigen Moment zu erwischen“, betonte Gertrud Schmidt in ihrer Laudatio. Sie ist Vorsitzende des Fördervereins Museum Pachten. In dessen Räumen hatte der Fotoclub eine neue Bleibe gefunden, dort finden auch seine Ausstellungen statt.

„Ich fotografiere, seit ich 16 bin“, schilderte Waldimir Reimann. Er hat beispielsweise ein Model im Morgennebel am See abgebildet. „Vorab sucht man die Location, und dann muss man aufs Wetter hoffen.“ Für so ein Bild kommen nur Frühjahr oder Herbst in Frage, wegen des Nebels. „Will man dann auch noch das passende Sonnenlicht, hat man zehn bis 15 Minuten.“

Den Moment abpassen musste auch Eva Flasche: „Der Tiger war im Zoo in Leipzig hinter einer Glasscheibe.“ Die Raubkatze wirkt auf ihrem großformatigen Bild, als schwimme sie nur wenige Meter entfernt auf den Betrachter zu. Vögel in Flugformation hatte sie an mehreren Samstagen in Remich an der Saar fotografiert. Aber „man fährt nicht einfach hin und macht so ein Hammerbild“, sagte Flasche. Das habe viel mit Glück zu tun. „Am liebsten habe ich, wenn sich etwas bewegt“, gestand Ludwig Loch. Mit Porträts und Menschen habe er angefangen, vor etwa 40 Jahren. Nun ist er digital unterwegs und fängt Motive ein, die die Betrachter fesseln.