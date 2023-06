Noch bis 1. Juli in Dillingen Fotoausstellung zeigt Ukraine zwischen Krieg und Frieden

Auf der einen Seite der Wand zeigen die Fotos das glitzernde, blaue Meer, pulsierende Städte in der Abendsonne und eine lächelnde Frau in Tracht in einem blühenden Sonnenblumenfeld unter einem blauen Himmel. Alles wirkt friedlich. Doch auf einmal überlagern Sirenen die sanften Flötenklänge und der Vorhang fällt, gibt preis, was dahinter verborgen lag. Die Fotos auf der anderen Wandseite zeigen nun zerbombte Gebäude, ausgebrannte Autos und junge Männer in Uniformen, mit Waffen in der Hand. Darunter sind Panzersperren mit Stacheldraht aufgestellt, dazwischen liegen Spielzeugreste. Ein Land im Krieg.