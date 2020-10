Schüler gewinnen : 1. Platz für das TGBBZ Dillingen beim Rebound-Filmwettbewerb

Die glücklichen Gewinner des Filmprojekts mit Urkunde (von links) am TGBBZ Dillingen: Schulleiter Werner Thiel, Muhammad Kharboutli, Leon Krysik, Rebound-Kursleiter Patrick Schütz, Razvan Ienci, David Oehlenschläger, Nico Barth, Rebound-Koordinatorin am Landesinstitut für Präventives Handeln (LPH) Jasmin Arnold, Daniel Quinten und Rebound-Kursleiter Jerome Michels; es fehlt Fabrice Metternich. Foto: Wolfgang Kiefer

Dillingen Als erste saarländische Schule hat das TGBBZ den bundesweiten Filmwettbewerb gewonnen. Die Schüler punkteten insbesondere mit ihrer Botschaft.

„Drug Friends – die Erste, …Action!“ – mit dieser Regieanweisung von Daniel Quinten begann die Umsetzung eines Filmprojektes von Schülern der Gewerbeschule des TGBBZ Dillingen. Das Filmprojekt war Ergebnis des jährlichen Rebound-Kurses am TGBBZ Dillingen und wurde für so gelungen empfunden, dass es die beiden Kursleiter Jerome Michels und Patrick Schütz es beim bundesweiten Rebound-Filmwettbewerb 2019 eingereicht hatten.

Im prämierten Kurzfilm „Drug Friends“ geht es um einen Jungen, der zuerst als Außenseiter bekannt ist, dann unerwartet in eine schwierige Situation gerät, in welcher er sich vom Gruppenzwang leiten lässt und schließlich mit den Konsequenzen leben muss. Beim Rebound-Filmwettbewerbes 2019 setzte sich die Schülergruppe vom TGBBZ Dillingen erfolgreich durch und gewann den ersten Platz. Als Begründung schrieb die Berliner Jury wie folgt: „Der Film ,Drug Friends’ weist einen hohen Unterhaltungsfaktor auf, welcher durch eine besondere schauspielerische Leistung erzielt wird, wobei hierbei vor allem die Hauptfigur hervorgehoben werden soll. Außerdem wurden die verschiedenen Drehorte sehr gut ausgewählt und gekonnt in Szene gesetzt. Das Projekt regt in hohem Maße zum kritischen Denken an, ist sehr originell und beinhaltet eine beachtliche ,Take-Home-Message’.“