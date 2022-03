Großzügiger Förderverein : Fans des FV Diefflen spenden 2500 Euro an Kinderhospiz

Fans des FV Diefflen spenden 2500 Euro an Kinderhospiz

Diefflen Die Geldspende setzt sich aus dem Losverkauf bei den Heimspielen des FV Diefflen und aus Geldspenden zusammen.

Da ist ganz schön was zusammen gekommen! Der Fanclub „Die Bawelsberger“ des Fußball-Oberligisten FC Hertha Wiesbach hat am Rande des Heimspiels gegen den FC Hertha Wiesbach (2:0) einen großen Spendenscheck an den Förderverein Kinderhospiz Heiligenborn Bous übergeben.