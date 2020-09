Saarland-Tour : Familienbus kommt heute nach Dillingen

Dillingen Mit dem Angebot soll ein Treffpunkt für Familien geschaffen werden, außerdem gibt es jede Menge Infos, zum Beispiel zur richtigen Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen.

Das Familienministerium veranstaltet in Kooperation mit der Landesmedienanstalt Saarland, den Lokalen Bündnissen für Familie und den Kommunen eine Familienbustour. In jedem Landkreis und dem Regionalverband Saarbrücken hat der Bus eine Station. Heute kommt er nach Dillingen, und zwar von 14 bis 17 Uhr auf den Odilienplatz.

„Mit der Familienbustour wird ein Treffpunkt in den Kommunen für Familien geschaffen, an dem Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen können. Darüber hinaus können sich Familien über Angebote in ihrer Kommune informieren“, heißt es in der Mitteilung. Der Familienbus solle auch Spaß machen: Bereit steht eine Fotobox, an der man Popart-Bilder aufnehmen kann, Bausätze für Vogelfutterstationen, Honiggläschen und Informationsbroschüren. Mit Unterstützung der Landesmedienanstalt Saar wird auch für den richtigen Umgang mit Medien sensibilisiert.