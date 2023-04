Polizei 65-jähriger Fahrer verursacht gleich drei Unfälle

Kurz vor einem Kreisverkehr kollidierte der 65-Jährige wiederum mit einem wartenden Wagen, setzte seine Flucht aber unbeirrt fort. Hiernach, beim Befahren des Kreisverkehrs in der Beckinger Nikolausstraße verlor der Unfallfahrer kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto, geriet nach der Ausfahrt in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Kleinwagen, berichtet die Polizei. Der Flüchtige konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Der 65-Jährige war aufgrund diverser Vorerkrankungen stark angeschlagen und stand unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Alle Kollisionen erfolgten mit geringer Geschwindigkeit. Weder der Unfallverursacher noch die vier Personen in den beschädigten Autos wurden verletzt, an allen Autos entstand leichter Sachschaden.