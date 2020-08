Kostenpflichtiger Inhalt: Schulstart im Kreis Saarlouis : „Endlich lerne ich richtig lesen“

Klassenlehrerin Christiane Chataigner stellte ihren neuen Schützlingen die beiden Maskottchen Professor Troll und Lola vor. Die beiden werden die Schüler durch den Schulalltag begleiten. Foto: Tina Leistenschneider

Diefflen Für 1688 Schüler im Kreis war am Montag der erste Schultag. An der Primsschule in Diefflen wurden beispielsweise 31 Kinder eingeschult. Die SZ war dabei.