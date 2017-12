Energieberater helfen Kosten sparen

Auf dem Bau geht es turbulent zu: Verschiedene Unternehmen und Handwerker arbeiten miteinander, hintereinander und manchmal leider auch gegeneinander. „Bauliche Mängel entstehen besonders häufig nach der Übergabe von einem Gewerk zum nächsten“, weiß Reinhard Schneeweiß, Architekt und Energieberater der Verbraucherzentrale des Saarlandes. Der intakte Putz wird im Nachhinein wieder beschädigt, die gedämmte Schicht durchstoßen oder dicht verklebte Folien gelöst.

Frühzeitig sollte ein qualifizierter Energieberater hinzugezogen werden, also bereits bei der Planung des Hauses. Eine solche Erstberatung erhalten Bauherren bei den Energieberatern der Verbraucherzentrale. Der nächste Schritt ist die Überprüfung der Planungsunterlagen. Hier ist unter anderem der energetische Stand des Hauses festgeschrieben. Bei Häusern, die energetisch besser sind als das Gesetz es verlangt, kann ein staatlicher Zuschuss oder ein zinsvergünstigtes Darlehen beantragt werden. Dabei ist die Begleitung durch einen zugelassenen Sachverständigen erforderlich. Die Energieberaterdatenbank der Deutschen Energieagentur erlaubt eine Suche nach Qualifikation und Postleitzahl (www.energie-effizienz-experten.de). „Da die Bezeichnung Energieberater nicht geschützt ist, sollte immer nach Qualifikation und Erfahrung gefragt werden“, rät Schneeweiß.

Ausführliche Informationen zu allen Fragen des Energiesparens geben die Energieberater der Verbraucherzentrale. Sie helfen dabei, Energiekosten zu sparen und Fehl­investitionen zu vermeiden. Die unabhängige Energieberatung wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Termine zur persönlichen Beratung können direkt bei den Beratungsstützpunkten vereinbart werden. Im Landkreis finden die Beratungen in Zusammenarbeit mit dem Energieeffizienznetzwerk Saarlouis statt.

Anmeldung für eine persönliche Beratung in: Dillingen, Verbraucherberatungsstelle, Merziger Straße 46, Telefon (0 68 31) 97 65 65; in Bous, Rathaus, Telefon (0 68 34) 8 31 15; in Ensdorf, Rathaus, Telefon (0 68 31) 50 41 57; in Rehlingen-Siersburg, Rathaus, Telefon (0 68 35) 50 84 08; in Saarlouis, Haus Koch, Grünebaumstraße, Telefon (0 68 31) 44 30; in Überherrn, Rathaus, Telefon (0 68 36) 90 91 10; in Wallerfangen, Felsbergstr. 2, Haus der Generationen, Telefon (0 68 31) 68 09 81.

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de