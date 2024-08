Mega-Pläne für Schandfleck Crowdfunding für neuen Indoor-Mountainbike-Park in alter Dillinger Eishalle gestartet

Eine große Rampe, mehrere Trails zum Üben und einen Pump-Track: Wenn Tobias Philippi und David Werwein-Paulus in der leeren Eishalle in Dillingen stehen, können sie all diese Dinge bereits vor ihrem inneren Auge auf der ehemaligen Eisfläche sehen. Genau hier wollen die Freunde aus Tholey ihren Traum verwirklichen und einen Indoor-Mountainbike-Park erschaffen.