später lesen Bücher für Kinder Eine kunterbunte Vorlesestunde Teilen

Twittern







Für die „Kunterbunte Vorlesestunde“ in der Stadtbibliothek Dillingen am Dienstag, 18. September, sind noch einige wenige Plätze frei. Beginn hierzu ist an diesem Es handelt sich um eine Lesung mit anschließendem Basteln für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. red