IG Metall : „Es brennt in der Stahlindustrie“

Dillingen Gewerkschaft hat im Dillinger Lokschuppen viele Mitglieder geehrt: „Ihr alle habt die IG Metall stark und kampffähig gemacht“.

46 160 Jahre IG Metall standen am Freitagnachmittag zur Ehrung an. Das ist die Summe derer, die seit 25 Jahren Mitglied sind, seit 40 Jahren, 50, 60 und 70 Jahren. Für sie hatte die Geschäftsstelle Völklingen eine Feier im Dillinger Lokschuppen organisiert. Zu der kamen etwa 770 Personen, vielfach mit Partner oder Partnerin. Die Geschäftsstelle Völklingen ist für Betriebe in der westlichen Hälfte des Saarlandes zuständig. Dort wo sich ein Großteil der industriellen Zentren befindet. Sie hat mit Stand von Oktober dieses Jahres 28 452 Mitglieder. Davon standen nun 1151 zur Ehrung für ihre langjährige Treue an.

„Ihr alle seid Teil dieser Geschichte“, bedankte sich der erste Bevollmächtigte, Lars Desgranges, bei den langjährigen Mitgliedern. Viele von ihnen sind unter anderen in Betriebsräten aktiv, als Vertrauensleute oder bei Streiks für bessere Bedingungen. 1961 wurde die Geschäftsstelle Völklingen gegründet, damals mit 5970 Mitgliedern. Heute sind es beinahe fünfmal so viele. Und „noch nie in unserer 58-jährigen Geschichte standen wir in unseren Industriezweigen vor so großen Herausforderungen“, verdeutlichte Desgranges. Neben Themen wie Rente und Löhne gehe es nun um die Zukunft des Saarlandes. „Es brennt in der Stahlindustrie“, stellte Desgranges fest. So sollen bei Dillinger Hütte und Saarstahl 1500 Arbeitsplätze abgebaut werden. 1000 weiteren Stellen drohe dort die Auslagerung und allen befristet eingestellten Arbeitern die Arbeitslosigkeit.