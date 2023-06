Pläne der Stadt Dillingen Ehemalige Eishalle steht wieder zum Verkauf – wie es nun mit ihr weitergehen soll

Die ehemalige Eishalle in der Konrad-Adenauer-Allee in Dillingen steht offenbar zum Verkauf. Das geht zumindest aus einer Anzeige auf der An- und Verkaufs-Plattform kleinanzeigen.de hervor. Dort ist die Mehrzweckhalle am Stadteingang sowohl auf der Karte als auch auf dem Foto deutlich zu erkennen.