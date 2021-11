Livemusik : Dunkle Märchen und Musik mit der Band Dragol

Diefflen Unter dem Motto „Dunkle Märchen und Musik“ gibt es im Drachenwinkel in Diefflen ein Konzert samt Leseabend.

Ein Konzert und Leseabend mit der Band Dragol gibt es im Drachenwinkel am Samstag, 6. November, um 20 Uhr, unter dem Motto „Dunkle Märchen und Musik“. Dragol präsentiert speziell für den Auftritt im Drachenwinkel eine Mischung aus Livemusik und Lesung. Die Musik von Dragol könnte man als „Dark Fantasy Folk: Mad Max meets Dark Vikings“ beschreiben, eine Mischung aus Faun, Omnia, Goethes Erben und Heilung. Die Musiker Runa und Vandil entführen ihr Publikum in eine andere Welt und laden dazu ein, sich von ihren dunklen Märchen verzaubern zu lassen. Die Band selbst beschreibt ihre Kunst folgendermaßen: „Dragol sind fasziniert von der Dunkelheit, erkennen sie an und suhlen sich darin, um aber gleich danach wieder im Licht zu baden. Dragol nutzt das Dunkle lediglich – denn man schaut sich ja auch keine Feuershow bei Sonnenlicht an.“