Neunkirchen/Kreis Saarlouis : DLRG Saar: Dagmar Heib zur neuen Präsidentin gewählt

Neunkirchen/Kreis Saarlouis Gerd Bauer gab sein Amt als Präsident der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) im Saarland ab. Seine Nachfolgerin wurde die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dagmar Heib, aus Dillingen.

Beim Landesverbandstag der DLRG Saar, der kürzlich in der Gebläsehalle in Neunkirchen stattfand, ist eine neue Präsidentin gewählt worden.

Dagmar Heib aus Dillingen, Juristin und Mitglied des Saar-Landtags, wurde in der Folge als neue Präsidentin gewählt. Die 58-Jährige ist Mitglied der DLRG Ortsgruppe Merzig und war in den vergangenen acht Jahren Vorsitzende des Ehrengerichts des DLRG Landesverbandes Saar.

Die DLRG habe gerade auch in der Pandemie gezeigt, dass sie eine gemeinnützige Hilfsorganisation sei, hieß es. „Die Hauptaufgaben der DLRG sind und bleiben die Ausbildung der Schwimmer, der Schwimmlehrer und Schwimmlehrerinnen, der Rettungsschwimmer und natürlich die Wasserrettung. Die derzeitige Sommeraktion der Schwimmkurse für Kinder hilft enorm die in der Pandemie entstandenen Lücken zu verkleinern, aber wir müssen diesen Ehrgeiz mitnehmen in die kommenden Monate. Wir können es uns nicht erlauben, ganze Jahrgänge von Schwimmer zu verlieren“, so Heib. Vizepräsidenten sind Marc Groß (OG Urexweiler und St. Johann), Sophie Holderbaum (OG Gresaubach), Philip Krämer (OG Brebach-Fechingen) und Oliver Neis (OG St. Wendel). Ihnen zur Seite stehen die Schatzmeisterin Sanja Gummel und Justiziarin Alexandra Michels.