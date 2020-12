Neueröffnung : Nahversorgungs-Lücke in Diefflen mit Netto-Neueröffnung geschlossen

Klaus Beck von Schoofs-Immobilien, Baudezernent Felix Emanuel, Netto Gebietsleiterin Expansion, Lesja Karatnik und Bürgermeister Franz-Josef Berg (von links) vor dem Netto-Markt, der am Donnerstag in Diefflen eröffnet wurde. Foto: Stadt Dillingen/Theobald/HEIKE THEOBALD

Diefflen Rund 2,5 Millionen Euro wurden in den schlüsselfertigen Bau investiert — Für die alte Linde wird es im Frühjahr 2021 eine Ersatzbepflanzung geben

Mit der Neueröffnung des Netto-Marktes schließt sich in Diefflen wieder die Lücke eines Nahversorgers. „Wir sind erleichtert, den Bürgerinnen und Bürgern zentral im Ort ein umfangreiches Angebot in der Nahversorgung anbieten zu können, sehen zudem großes Potenzial im Einzugsgebiet von Diefflen“, erklärt der Dillinger Bürgermeister Franz-Josef Berg. Gemeinsam mit Baudezernent Felix Emanuel und Klaus Beck als Vertreter des Investors Schoofs-Immobilien gratulierte er am Donnerstag der Netto-Gebietsleiterin Expansion, Lesja Karatnik, zur Eröffnung und wünschte viel Erfolg. Die Firma Schoofs-Immobilien hatte auf dem Gelände des ehemaligen Edeka-Marktes und einem angrenzenden Grundstück mit dem Neubau zu Jahresbeginn den Grundstock gelegt, um die Nahversorgungs-Lücke in Diefflen wieder zu schließen. Rund 2,5 Millionen Euro wurden investiert. Eine Woche vor Eröffnung übergab der Investor dem Marken-Discounter das schlüsselfertige Gebäude.