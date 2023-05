Dillinger Unternehmen Pyrum steigert mit Recycling von Altreifen Umsatz

Grund dafür waren vor allem die stark gestiegenen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 17,8 Millionen. (2021: 2,8 Millionen Euro) im Zuge des Ausbaus des Stammwerks Dillingen. Der Umsatz lag mit einer Million leicht über dem Vorjahresniveau (2021: 0,9 Millionen Euro.). Dabei wurde das produzierte Koks in Erwartung deutlich höherer Verkaufspreise nach Inbetriebnahme der Pelletieranlage weiterhin bewusst nicht verkauft, sondern zu großen Teilen in den Bestand aufgenommen.