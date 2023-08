Generation vor historischer Aufgabe Dillinger und Saarstahl begrüßen 220 neue Azubis

Für 220 neue Auszubildende war am Montag bei Dillinger und Saarstahl der erste Arbeitstag. Auf die neuen Azubis warten neben dem Lernen auch Herausforderungen: Sie haben die Chance, das Mega-Projekt Transformation der Stahlindustrie hin zur Produktion von CO 2 -reduziertem Stahl mitzugestalten, erläutern die beiden Unternehmen in ihrer gemeinsamen Mitteilung.