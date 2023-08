Wirtschaft und Arbeit Saarstahl und Dillinger begrüßen 220 Azubis

Für 220 neue Auszubildende war am Montag bei der Dillinger Hütte und Saarstahl in Völklingen der erste Arbeitstag. Auf die neuen Azubis beider Unternehmen, die im Lokschuppen in Dillingen gemeinsam begrüßt wurden, warten Herausforderungen: Sie haben die Chance, das Mega-Projekt Transformation der Stahlindustrie hin zur Produktion von CO 2 -reduziertem Stahl mitzugestalten, heißt es in einer gemeinsamen Unternehmens-Mitteilung.