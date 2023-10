Einstimmiger Beschluss „Stahl aus Dillingen muss Zukunft haben“ – Dillinger Stadtrat verabschiedet Resolution

Dillingen · Mit einem Stahl-Aktionstag haben am Donnerstag Tausende Beschäftigte der saarländischen Stahlindustrie ihren Frust kundgetan. Sie warten seit Monaten auf die Förderzusage aus Berlin. Auch der Dillinger Stadtrat kämpft an ihrer Seite und hat nun eine Resolution verabschiedet. Was in dieser gefordert wird.

Die Dillinger Hütte aus der Vogelperspektive. Seit Monaten wartet die saarländische Stahlindustrie auf die Förderzusage aus Berlin. Um den Druck zu erhöhen, sind am Donnerstag Tausende Beschäftigte auf die Straße gegangen. Unterstützung kommt dabei aus der lokalen Politik. Der Dillinger Stadtrat hat nun eine Resolution verabschiedet. Foto: Ruppenthal

Es war ein beeindruckendes Bild, als Tausende Beschäftigte von Dillinger am Donnerstag vom Tor 1 durch die Fußgängerzone zum Odilienplatz zogen. Es hat gezeigt: Beschäftigte, Gewerkschaft und Vorstand stehen geschlossen zusammen und sie sind entschlossen, für ihre Arbeitsplätze zu kämpfen. Denn diese sehen sie in Gefahr, sollte nicht bis Ende des Jahres die Förderzusage aus Berlin für die geplante Transformation auf grünen Stahl kommen. Mit einem Stahl-Aktionstag haben sie am Donnerstag nun ein deutliches Signal Richtung Berlin geschickt und die Bundespolitik zum (raschen) Handeln aufgefordert.