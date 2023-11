Trotz Zwist zwischen SPD und CDU Dillinger Stadtrat fordert einstimmig eine Polizeiinspektion für Dillingen

Der Dillinger Stadtrat hat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag einstimmig eine Resolution über das Einrichten einer Polizeiinspektion in Dillingen beschlossen. „Für die Stadt Dillingen als Mittelzentrum und zentraler Verkehrsknotenpunkt ist es wichtig, dass die Polizei mit einem 24/7-Einsatzdienst präsent ist“, erklärte Bürgermeister Franz-Josef Berg. Daher soll so bald wie möglich wieder eine Polizeiinspektion (PI) in Dillingen eingerichtet werden, so die Forderung.