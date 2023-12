Moderne Ausbildung für grüne Zukunft Dillinger eröffnet neues Ausbildungszentrum – worauf sich Azubis nun freuen können

Routiniert fährt Saganaa Thanuskody mit der Maus über den Bildschirm, gibt Höhe und Breite des geplanten Bauteils in den Computer ein und zieht die Daten auf einen USB-Stick. Diesen steckt sie danach in den 3D-Drucker, und nur wenige Augenblicke später fängt die Maschine an zu surren – der Druckvorgang läuft.