Heute Stahl-Aktionstag Dillinger Betriebsrat: „Über 20 000 Arbeitsplätze an der Saar, die für immer verloren gehen“

Wie ein roter Pfeiler ragt der Hochofen 4 der Dillinger Hütte in den Nachthimmel. Seit Dienstagabend ist er angestrahlt und weist so schon von weitem mit der Signalfarbe auf die mögliche Gefahr hin. Noch strahlt der Hochofen. Doch ihm könnte das Licht ausgehen. Diese Befürchtung äußerte Michael Fischer, Betriebsratschef der Dillinger Hütte, am Dienstagnachmittag auf der Pressekonferenz neben dem Hochofen, zu der auch Daniel Nicolaas van der Hout und Markus Lauer, Geschäftsführer der Stahl-Holding-Saar (SHS) sowie rund 20 Beschäftigte der Hütte gekommen waren.