Dillingen : Steigender Bedarf wird gedeckt

Dillingen Dillinger Bau- und Siedlungsgesellschaft schafft weiteren bezahlbaren Wohnraum in der Defrance­straße.

Das Vorhalten und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum haben bei der Stadt Dillingen einen hohen Stellenwert. Beim jüngsten Projekt der Bau- und Siedlungsgesellschaft (BS) Dillingen in der Defrancestraße in Dillingen entsteht ein Mehrparteienhaus mit 21 Wohnungen.

Auf einer Wohnfläche von 1030 Quadratmetern sollen 15 Wohnungen in einer Größe von 40 bis 45 Quadratmetern und sechs Wohnungen von etwa 60 Quadratmetern entstehen. Die Wohnungen im Erdgeschoss werden zum Teil barrierefrei gestaltet. Um das Bauvorhaben umsetzen zu können, erwarb die Bau- und Siedlungsgesellschaft von der Stadt das rund 1400 Quadratmeter große Grundstück. Mit einem symbolischen Spatenstich fiel im September 2021 der Startschuss. Bereits 2019 hatte die Bau- und Siedlungsgesellschaft in der Berliner Straße einen Wohnkomplex mit zehn Wohneinheiten fertiggestellt, während die Stadt auf der gegenüberliegenden Straßenseite dabei war, den Wohnblock 1 bis 3 am Leipziger Ring zu sanieren. Die 24 Wohnungen dort wurden 2021 fertig. Die Bau- und Siedlungsgesellschaft verwaltet derzeit insgesamt 13 Gebäudekomplexe mit 343 Wohneinheiten. Mit dem Neubau in der Defrancestraße kommen 21 Wohneinheiten hinzu. Die Stadt Dillingen hält 250 Wohnungen vor. Die geschätzte Investitionssumme für das Bauvorhaben in der Defrancestraße beträgt rund 2,9 Millionen Euro. Es wurde mit einem Darlehen von rund 1,9 Millionen aus dem Sonderprogramm des Saarlandes zur Förderung der Schaffung von Wohnraum in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf der sozialen Wohnraumförderung unterstützt. Darin enthalten ist ein Tilgungszuschuss von rund 560 000 Euro.