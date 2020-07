Kostenpflichtiger Inhalt: Förderprogramm in der Innenstadt : Dillingen setzt nun Schwerpunkte bei Mietzuschuss für neue Läden

Blick in die Dillinger Stummstraße. Foto: lx Foto: GMLR/Jörg O. Laux;GMLR

Dillingen Seit 2006 zahlt die Stadt Dillingen Geschäften, die sich in der Innenstadt neu ansiedeln, eine Förderung in Form eines Mietzuschusses. Das über die Jahre immer wieder angepasste, aber bewährte „Förderprogramm für Ansiedlungsmanagement in der Dillinger Innenstadt“, wie es nun heißt, war kürzlich wieder Thema im Stadtrat.