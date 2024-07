Erfolgreiches Event 7500 Starter trotzen beim Firmenlauf in Dillingen dem heißen Wetter (mit Fotos)

Eine super Stimmung herrschte schon vor dem Start unter den 7500 Teilnehmern aus 375 Unternehmen am 16. B 2 Run Firmenlauf in Dillingen. Immer wieder gingen die Arme in die Höhe und es wurde schon vor dem Startschuss lauthals gejubelt. Lediglich die erste Reihe an der Startlinie konzentrierte sich auf den Startschuss von Anke Rehlinger, der pünktlich um 18 Uhr erfolgte.