Noten für Narren Fastnacht als Schulfach – Dillinger Schüler organisierten eigene Kappensitzung

Der Narrhallamarsch ertönt. Im Takt der Trompeten und mit viel Alleh Hopp zieht der Elferrat in die Sporthalle West in Dillingen (Landkreis Saarlouis) ein. Das verkleidete Publikum steht auf und applaudiert. Klingt doch wie der Beginn einer ganz normalen Kappensitzung, oder? Doch die Feier, die hier an Weiberfastnacht abgehalten wurde, ist alles andere als üblich.