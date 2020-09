Absagen wegen Corona : „Bittere Pille“: Dillingen sagt Martinsumzüge, Weihnachtsmarkt und Fastnachtsumzüge ab

Dillingen Wie schon andere Kommunen sagt nun auch Dillingen liebgewonnene Traditionsveranstaltungen für 2020 und 2021 ab.

Martinsumzüge, Weihnachtsmarkt und Fastnachtsumzüge fallen Corona zum Opfer: Nach sorgfältiger Prüfung hat sich die Stadt Dillingen in Absprache mit ihren Partnern entschlossen weitere Veranstaltungen abzusagen. Die Martinsumzüge, die in allen Stadtteilen mit den Pfarrgemeinden, den Trägern von Kindertageseinrichtungen und dem DRK durchgeführt wurden, können in diesem Jahr nicht stattfinden, da die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht sichergestellt werden kann. Da die Kinder aber nicht auf ihre Martinsbrezeln verzichten sollen, werden sie von der Stadt an die Kinder in Kitas und Grundschulen direkt verteilt.

Auch Weihnachtsmarkt und Almhütte können nicht in der gewohnten Weise in der Innenstadt aufgebaut werden. Um dennoch eine festliche Atmosphäre in der Innenstadt und in den Stadtteilen zu schaffen, werden die weihnachtliche Dekoration und vor allem die weihnachtliche Beleuchtung beibehalten und möglicherweise stellenweise ausgebaut, teilt die Stadt mit. Auf Anregung der Stadtverwaltung wurde mit den Stadtratsfraktionen vereinbart, dass in der Innenstadt einzelne Weihnachtshäuschen aufgestellt werden sollen, in denen saisonale Waren und weihnachtliche Spezialitäten angeboten werden könnten.