Renata Pâtisserie : „Ich gebe Dillingen eine Chance“ – Produktentwicklerin eröffnet neue Pâtisserie

Die 30-jährige Renate Ayten hat sich mit ihrer eigenen Patisserie in der Johannesstraße 15 in Dillingen selbstständig gemacht. Foto: Tina Leistenschneider

Dillingen In der Johannesstraße in Dillingen hat die 30-jährige Renate Ayten eine eigene Konditorei aufgemacht. Zu ihrem Sortiment zählen klassische Backwaren wie Marmorkuchen, aber auch der New York Cheesecake und eine weitere Besonderheit.