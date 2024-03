Baubeginn für Anfang Juli geplant Dillinger Reifenrecycler Pyrum plant nächstes neues Werk

700 000 Tonnen Müll durch Altreifen fallen in Deutschland pro Jahr an. Die Entsorgung ist problematisch: Ein kleiner Teil wird grunderneuert, der größere geschreddert oder verbrannt. In Zeiten knapper Ressourcen ein Fehler, fanden Pascal Klein und drei Freunde aus Dillingen. In einer Gartenlaube entstand 2008 die Idee eines Pyrolysewerkes, die Pyrum Innovations ESC GmbH wurde noch im gleichen Jahr gegründet. Mehr als zehn Jahre zählt Pyrum zu den führenden Thermolyse-Unternehmen – mit weltweiten Patenten. Die Idee: Alte Reifen wieder in ihre Rohstoffe zurückverwandeln.