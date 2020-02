Zeugenhinweise erbeten : Autodiebe klauen hochwertige Fahrzeuge

Dillingen/Kirkel Autodiebe haben es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Dillingen und Kirkel auf Fahrzeuge der Marke BMW abgesehen, die über ein schlüsselloses Zugangssystem verfügen. Bei der Fahndung bittet die Polizei um Mithilfe.

Wie es heißt, stahlen Unbekannte am Donnerstagmorgen gegen 2.40 Uhr einen weißen BMW des Typs X5. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen SLS MX 588 war in Dillingen in der Augsburger Straße 8 abgestellt. Zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 8.20 Uhr, verschwand ein schwarzer BMW X4 (Kennzeichen HOM XX 78), der am Anwesen Nr. 9 in der Straße Zum Tauhügel in Kirkel abgestellt war.