Schutzkonzept veröffentlicht : Pfarreiengemeinschaft Dillingen setzt sich gegen sexualisierte Gewalt ein

Aufarbeitung und Prävention: Um künftige Missbrauchsfälle besser verhindern zu können, hat jetzt auch die Pfarreiengemeinschaft in Dillingen ein sogenanntes Institutionelles Schutzkonzept erarbeitet (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Dillingen Während der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche weiterhin hohe Wellen schlägt, erarbeiten immer mehr Pfarreien ein eigenes Schutzkonzept, um künftige Fälle zu verhindern. So jetzt auch die Kirchengemeinden in Dillingen.