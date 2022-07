Neueröffnung in Dillingen : Neueröffnung des Reinhards Café in Dillingen – was die Gäste erwarten können

Foto: Tina Leistenschneider 10 Bilder Neueröffnung des Reinhards Café in Dillingen – was die Gäste erwarten können

Dillingen Das Reinhards Café in der Dillinger Innenstadt ist seit 1897 eine alteingesessene Institution. Nachdem das Café in der Pandemie schließen musste, geht es nun unter neuer Leitung weiter. Was die Gäste erwarten können.