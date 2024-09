20 Vorfälle dieses Jahr Warum Dillingen trotz mehr Verstößen auf zusätzliche Security im Freibad verzichtet

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel in Ruhe seine Bahnen ziehen oder sich einfach so im kühlen Wasser erfrischen: Dazu verlocken im Sommer die Freibäder. Doch nicht immer ist es dort friedlich. Erst vergangenes Jahr machte das Freibad in Steinrausch wegen einer Schlägerei Schlagzeilen. Und auch in Dillingen kam es 2022 zu Handgreiflichkeiten zwischen Jugendlichen und dem Personal. Während sich die Lage derweil in anderen Bädern zu entspannen scheint und Saarlouis beispielsweise bislang keine Konflikte meldet, hat die Stadt Dillingen in diesem Jahr bereits 20 Vorfälle registriert. Bei sechs davon musste sogar die Polizei einschreiten. Das hat die Stadt auf SZ-Anfrage mitgeteilt.