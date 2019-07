Kommunalpolitik : Berg appelliert an den „guten Dillinger Geist“

Dillingen Der Bürgermeister hat den neuen Stadtrat in seiner ersten Sitzung verpflichtet. Drei ehrenamtliche Beigeordnete wurden gewählt.

Per Handschlag hat Bürgermeister Franz-Josef Berg am Donnerstagabend 37 neue und alte Mitglieder des Stadtrates zur Ausübung ihres Amtes verpflichtet. Zwei Mitglieder der CDU fehlten aus gesundheitlichen Gründen, sie werden dann in der nächsten Sitzung verpflichtet. Berg appellierte an die 15 Frauen und 24 Männer, auch in der neuen Amtszeit einen „fairen, sachlichen Umgangston“ und „den guten Dillinger Geist, der seit Jahrzehnten besteht, weiter zu pflegen“. Er biete im Namen der Stadtverwaltung allen Fraktionen eine faire Zusammenarbeit an. Neben CDU (17 Sitze) und SPD (11) sind Grüne, Linke und AfD mit je drei Sitzen vertreten, außerdem ÖBL und FDP mit je einem Sitz.