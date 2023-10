Dillinger FDP erhebt Vorwürfe gegen die Stadt „Sorgfalt walten lassen, statt die eigene Bilanz aufbessern zu wollen“

Die Stadt Dillingen will den in die Jahre gekommenen Odilienplatz neu gestalten und hat hierzu die ersten Pläne vor einigen Wochen den Bürgern bei einer Informationsveranstaltung in der Stadthalle vorgestellt. Während einige die Pläne zu begrüßen schienen, durch die der Platz grüner werden würde, störten sich andere Bürger insbesondere daran, dass durch die Neugestaltung mehrere Parkplätze wegfallen und eine Sitzstufenanlage mit Wasserwand die Sicht auf den Saardom nehmen könnte (wir berichteten).