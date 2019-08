Tödlicher Unfall : Fahrradfahrerin nach Unfall gestorben

Dillingen Eine 56-jährige Fahhradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall auf der L170 an ihren Verletzungen gestorben.

Eine 56-jährige Fahhradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall auf der L170 an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen Dillingen und Rehlingen am Donnerstagabend (22. August).

Gegen 19.30 Uhr wollte eine Autofahrerin die Frau überholen. In diesem Augenblick überquerte die 56-Jährige die Straße mit ihrem Rad. Dabei wurde sie von dem Auto erfasst. Anschließend wurde sie schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Dort verstarb die Frau dann am frühen Freitagmorgen.