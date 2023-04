Er überlebte im Zweiten Weltkrieg schwer verletzt Leidenschaftlicher Krippenbauer Erwin Ney aus Dillingen wird heute 100 Jahre

Erwin Ney feiert am 14. April 100. Geburtstag – „im Kreis meiner Freunde und Familie“, wie der Dillinger erzählt. Dieser erblickte am 14. April 1923 als einziges Kind von Josef und Margarete Ney im Landkreis Saarlouis das Licht der Welt und wuchs in wohlbehüteten Verhältnissen auf.