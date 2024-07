Dillingen Angelo Russo setzt stets frische Akzente

Der neuerliche Erfolg bei der Falstaff-Kundenumfrage kommt nicht überraschend. Schon seit Jahren belegt das Eiscafé von Angelo Russo und seiner Familie in diesen Rangfolgen vordere Plätze. „Unser Erfolgsrezept sind qualitativ hochwertige Zutaten, traditionelle Herstellungsmethoden gepaart mit Liebe, Herz und Leidenschaft, die vielen Biosorten sowie unser großes veganes Angebot“, fasst Russo die eigenen Qualitäten zusammen. Zudem orientiert sich der erfahrene Gelatiere stets am Geschmack seiner Kunden, und so entstehen neue Sorten nicht selten auf Vorschläge seiner Gäste hin.