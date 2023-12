Basketball Diamonds stehen sensationell im DBBL-Pokal-Viertelfinale

Dort sind die Diamonds am 10. Januar als einziger Zweitligist dabei. Die Auslosung erfolgt an diesem Sonntag in der Halbzeit des Bundesliga-Spiels zwischen den Angels Nördlingen und den Saarlouis Royals, die als zweiter Saar-Club dank eines 94:86 über die Eisvögel Freiburg ebenfalls die Runde der letzten Acht erreichten.