Basketball Bittere Niederlage vor dem Pokal-Knaller

Das neue Jahr ist noch jung, doch für die Basketballerinnen der Dillingen Diamonds steht an diesem Mittwoch bereits ein Höhepunkt an: Im Viertelfinale um den DBBL-Pokal empfängt der Zweitligist um 19 Uhr in der Dillinger Sporthalle West den Erstligisten Angels Nördlingen. Ein Spiel, dem die Diamonds-Akteurinnen seit Wochen entgegenfiebern (siehe auch Seite D 2).