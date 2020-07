Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr Gebühren : Dillingen beschließt neue Friedhofssatzung

Für die Bestattung von Kindern wurden in Dillingen die Gebühren umgestaltet. Foto: dpa Foto: dpa/Stephanie Pilick

Dillingen Der Stadtrat Dillingen hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung mehrheitlich beschlossen. Die nun beschlossene Satzung ist eine Neufassung der überarbeiteten Friedhofssatzung, die am 1. März 2018 in Kraft getreten war.