Aktuelle Studie Dillingen ist die am stärksten versiegelte Stadt im Saarland – diese Maßnahmen sollen jetzt helfen

Als Franz-Josef Berg von dem Ergebnis erfuhr, war er zunächst überrascht. „Ich dachte zuerst, das kann nicht stimmen“, sagt der Dillinger Bürgermeister im Gespräch mit der SZ. Keine Stadt im Saarland ist so stark versiegelt wie Dillingen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der VdS Schadenverhütung im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Für diese wurde der mittlere Versiegelungsgrad in den Siedlungsgebieten von 134 Städten in Deutschland ausgewertet, teilt die GDV mit. Demnach sind rund 63 Prozent des Siedlungsgebietes von Dillingen bebaut, betoniert oder asphaltiert. Auch bundesweit liegt Dillingen auf Platz fünf der am stärksten versiegelten Städte (wir berichteten).