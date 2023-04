Größer und mehr Auswahl Neues Fahrradgeschäft öffnet am 15. April in Dillingen

Noch sind manche Kartons unausgepackt und einzelne Fahrräder noch nicht an ihrem Platz. Doch langsam nimmt das neue Fahrradgeschäft von Alexander Boos Form an: Dieses eröffnet der Merziger mit einem großen Bürgerfest am Samstag und Sonntag, 15. und 16. April, am Weinligplatz in Dillingen (siehe Infobox).