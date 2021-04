Mehr Corona-Schnelltest möglich : Anpassung an den gestiegenen Bedarf an Tests

Anpassung an den gestiegenen Bedarf an Tests

Dillingen Professioneller Dienstleister übernimmt am Samstag das Corona-Schnelltestzentrum im Lokschuppen in Dillingen.

Seit der Eröffnung am 13. März sind im Corona-Schnelltestzentrum im Dillinger Lokschuppen schon über 1000 Tests durchgeführt worden. „Ich danke den ehrenamtlichen Helfern des DRK und der DLRG für die professionelle Hilfe bei der Testung, und ich danke auch der Bundeswehr, die uns vor allem in der administrativen Abwicklung tatkräftig unterstützt hat“, erklärt der Dillinger Bürgermeister Franz-Josef Berg.

Wegen der geänderten Corona-Verordnung der Landesregierung wird die Stadt Dillingen das Angebot an Schnelltests nun dem steigenden Bedarf anpassen und hat einen professionellen Dienstleister engagiert. Der übernimmt ab Samstag, 17. April, das Schnelltestzentrum im Lokschuppen.

Die Verwaltung plant ergänzend in den Stadtteilen zusätzliche Teststationen, insbesondere am Wochenende, anzubieten. „Wir werden dann wieder auf die bewährte Unterstützung von DRK, DLRG und Bundeswehr zurückgreifen und mit den Erfahrungen aus dem Lokschuppen für einen reibungslosen Ablauf sorgen“, erklärt Berg.

Die Stadt Dillingen hatte nach Eröffnung des Zentrums im Lokschuppen die Taktung der Terminvergaben stets an den Bedarf angepasst. Außerdem werden in mehreren Dillinger Apotheken und Facharztpraxen Schnelltests angeboten. Die Verwaltung ist auch mit Discountern im Gespräch, das Angebot in Dillingen zu erweitern.